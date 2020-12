Incident care a stârnit amuzamentul în Parlamentul german! A căzut înaintea discursului cancelarului Angelei Merkel / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german a propus miercuri ca alegerile generale in vederea succesiunii Angelei Merkel la Cancelarie sa aiba loc la 26 septembrie 2021, relateaza AFP. Citește și: Gabriela Firea pune tunurile pe Nicusor Dan: 'Blocheaza șansa bucureștenilor de a trai o viața in siguranța. V-am lasat…

- Germania sustine ca a depistat un presupus spion de origine egipteana care lucreaza pentru serviciul de presa al cancelarului Angela Merkel, scrie Euronews. Suspectul se numeste Amin K. si este acuzat ca, profitand de pozitia sa privilegiata, ”a transmis informatii Serviciului Egiptean General pentru…

- Colaboratori ai presedintelui francez Emmanuel Macron si cancelarului german Angela Merkel urmeaza sa fie vizati de sanctiuni pe care Rusia le pregateste in urma celor impuse de catre Uniunea Europeana (UE) in dosarul presupusei otraviri a opozantului rus Aleksei Navalnii cu noviciok, a anuntat joi…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a declarat joi ca opozantul rus Alexei Navalnii ar fi putut fi otravit in Germania sau in avionul cu care a fost dus in capitala germana, relateaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.„Avem toate motivele sa credem ca tot ceea ce i s-a intamplat lui Navalnii…

- Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, lucreaza la un pachet de sprijin in valoare de pana la 10 miliarde de euro, destinat despagubirii companiilor pentru veniturile pierdute ca urmare a unei noi restrictii anti-Covid-19, anunta Reuters, citata de agerpres . „Situatia este foarte, foarte serioasa.…

- Peter Beyer, membru al Partidului Crestin Democrat al cancelarului Angela Merkel, a spus ca Biden ar oferi un ton mai colaborativ decat presedintele Donald Trump, care a descris politicile comerciale si de cheltuieli ale Germaniei ca ”foarte proaste”. Trump se afla in urma lui Joe Biden in sondajele…

- Șeful agenției de informații militare a Germaniei a fost demis pe fondul eforturilor guvernului condus de Angela Merkel de a combate influența extremei drepte în armata germana, relateaza Euractiv și BBC.Christoff Gramm începuse reforme pentru a contracara legaturile dintre extrema…

- Seful diplomatiei germane, Heiko Maas, a intrat in carantina dupa ce unul din bodyguarzii sai a fost depistat ca purtator de coronavirus, a anuntat miercuri ministerul de externe de la Berlin, intr-un comunicat preluat de dpa. Conform sursei citate, ministrul a fost testat la randul sau, iar rezultatul…