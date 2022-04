Închisoare pentru fapte ce atentează la viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală Senatul a adoptat tacit un proiect initiat de senatori USR privind aplicarea unor pedepse privative de libertate, cuprinse intre sase luni si trei ani sau amenzi, pentru fapte ce pot pune in pericol „viata ori sanatatea umana, animala sau vegetala”. Potrivit initiatorilor, senatorii USR Silvia-Monica Dinica si Ion-Dragos Popescu, sunt considerate infractiuni fapte precum poluarea prin evacuarea, in atmosfera sau pe sol, a unor deseuri ori substante periculoase, producerea de zgomote peste limitele admise, daca prin aceasta se pune in pericol grav sanatatea umana, continuarea activitatii dupa suspendarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

