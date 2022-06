Stiri pe aceeasi tema

- ULTIMA ORA… Magistrații Tribunalului Iași au ajuns la finalul dosarului in care agentul de poliție Mihai Vizitiu a fost trimis in judecata dupa ce a omorat un om. Prin aparatorul ales, polițistul a demontrat judecatorilor ca arma sa s-a descarcat din greșeala și ca nu a dorit sa-l omoare pe cel pe care-l…

- DUPA GRATII… Trimiși in judecata pentru infracțiuni de corupție, fostul primar al comunei Dranceni și nora acestuia au fost gasiți vinovați de catre magistrații Tribunalului Vaslui. Ambii au primit pedepse neașteptat de grele. Astfel, Gelu Pecheanu a fost condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare…

- NOROCOȘI… In dupa amiaza acestei zile, pe DN 24 A, Murgeni – Barlad, la interval de cateva minute s-au petrecut doua incidente rutiere, in care au fost implicate cinci autoturisme. Primul accident a fost in localitatea Floreni, orașul Murgeni, unde s-au tamponat ușor doua autoturisme in care erau trei…

- Șase traficanți de etnobotanice din Iași s-au ales cu pedepse definitive din partea magistraților. Astfel, ieri, judecatorii din cadrul Curții de Apel Iași au luat decizia definitiva in ceea ce ii privește pe Gabriel Viorel Gorovei, Razvan Petru Cantonistru, Aurel Avadanii, Mariana Avadanii, Mariana…

- CONDAMNARE….Magistratii Tribunalului Vaslui au decis condamnarea la cate 10 ani de inchisoare a doi concubini din Cretestii de Sus, comuna Cretesti, gasiti vinovati pentru crima. In urma cu doi ani, cei doi l-au omorat, in chinuri, pe un barbat cu care femeia ar fi avut, in trecut, o legatura amoroasa.…

- DECIZIE… Ceea ce ar fi trebuit sa fie finalul unui proces demarat in urma cu aproximativ 4 ani s-a dovedit a fi, de fapt, un nou capitol al unei epopei a rromilor din Murgeni. In loc de sentința finala, magistrații Curții de Apel au decis sa trimita dosarul inapoi, la Judecatoria Barlad, spre rejudecare.…

- RAZIE DE AMPLOARE…Sambata dimineața, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, au efectuat 15 percheziții domiciliare, la adrese de pe raza municipiului Barlad și a orașului Murgeni, județul Vaslui. Perchezițiile din Municipiul…