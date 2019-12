Inchirierea unei masini pentru firma Serviciul de rent a car a devenit o modalitate populara pentru cele mai multe intreprinderi. Astfel, firmele pot folosi masinile inchiriate in interes de serviciu, fara a mai investi in cumpararea de autovehicule pentru angajati si parteneri, evitand astfel si cheltuielile substantiale pentru asigurari si intretinerea masinilor.



De ce sa inchiriezi masini pentru firma ta



Indiferent daca ai buget pentru achizitionarea de masini sau nu, este, in general, o idee buna sa eviti sa cheltui banii companiei pentru a cumpara active in mod direct.



Exista lucruri mult mai utile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea calatorilor care vor o experienta de tip local prefera sa foloseasca mijloacele de transport in comun pentru a ajunge dintr-un loc in altul. Acestea sunt ieftine si sunt o metoda usoara de a ajunge din punctul A in punctul B. Dar ce faci atunci cand mijloacele de transport in comun nu sunt…

- Piața de transport este acum mai vasta prin prisma unei categorii care vizeaza partea de serviciu inchirieri microbuze Bucuresti! Un serviciu la care poți apela de fiecare data cand ai nevoie. Acum sau in viitorul apropiat! TranscarSRL.RO iți pune la dispoziție serviciul inchirieri microbuze București,…

- Primul serviciu romanesc de inchiriere de masini direct de la proprietar catre client - perpetoo.com, a fost lansat oficial, acesta fiind disponibil in prezent in Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara si urmeaza sa fie disponibil in viitor in Brasov,...

- Ai o firma in domeniul comertului. Lucrezi legal, in orice situatie, in sensul ca aprovizionezi doar cu factura si vinzi mai departe cu bon fiscal. Totusi, exista o situatie in care sa nu te lase Fiscul sa deduci TVA, in ciuda faptului ca ai cumparat marfa evidentiata pe zeci de facturi, emise de o…

- Criza fara precedent pe piața forței de munca din Romania. Angajatorii se plang ca gasesc tot mai greu oameni dornici sa munceasca și sa fie serioși la locul de munca. La Buzau, pentru reabilitarea Colegiului Național Mihai Eminescu din municipiu, firma care a caștigat contractul a adus muncitori indieni.…

- Tocmai din acest motiv, ne-am gandit ca, in articolul de fata, sa iti oferim cateva sfaturi legate de conducerea masinii oferite de compania de inchirieri auto, pe timpul sezonului rece. Teoretic, ar trebui sa fie mai usor decat cu autoturismul personal, intrucat masinile oferite de firmele serioase…

- Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta a atribuit societatii Deltamed SRL din Cluj contractul "Servicii de verificare anuala si reparatie a defibrilatoarelor Corpuls 3ldquo;.Contractul a fost atribuit prin procedura simplificata, valoarea acestuia fiind de 344.516,25 lei. Persoane cu functii de decizie…

- FOTO – Arhiva In 2018 activau in Romania 524.900 de microintreprinderi, cu 2,5% mai multe fata de anul precedent, care au realizat o cifra de afaceri totala de 129 miliarde lei si un profit de 27,5 miliarde lei (21% din cifra de afaceri si o medie de 52.390 lei per companie), arata un studiu al Instant…