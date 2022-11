Închideri, pesimism, dezindustrializare. Afacerile europene, pe marginea prăpastiei! Increderea afacerilor in Europa a atins cel mai scazut nivel in a doua jumatate a anului, o treime dintre cele mai mari companii industriale din regiune așteapta sa opreasca sau sa reduca operațiunile din cauza prețurilor record la energie și a incetinirii cererii. Liderii de afaceri din SUA sunt la fel de suparați cu privire […] The post Inchideri, pesimism, dezindustrializare. Afacerile europene, pe marginea prapastiei! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

