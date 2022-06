Stiri pe aceeasi tema

- Rusia anunta marti ca a respins o incercare ”nebuna” a fortelor ucrainene de a recuceri Insula Serpilor din Marea Neagra, un teritoriu simbolic cucerit de catre Moscova la inceputul invaziei Ucrainei, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Franța nu este dispusa sa faca concesii Rusiei și dorește ca Ucraina sa caștige razboiul impotriva forțelor invadatoare ale Moscovei, restabilindu-și integritatea teritoriala, a anunțat vineri un oficial prezidențial francez, in contextul in care Parisul incearca sa linișteasca ingrijorarile legate…

- Insula Serpilor are in acest moment o extrem de importanta valoare militara si strategica pentru Rusia, mai ales dupa scufundarea crucisatorului Moscova, care asigura inclusiv o umbrela de protectie antiaeriana a flotei ruse din Marea Neagra. In lipsa acestei nave, daca rusii vor reusi sa-si instaleze…

- Rusia se lauda in aceasta dimineața, prin vocea Ministrului Apararii, ca a ucis noaptea trecuta peste 600 de luptatori ucraineni. Ministrul a declarat ca artileria rusa a lovit peste noapte mai multe poziții și fortarețe ucrainene, ucigand peste 600 de luptatori. Conform acestuia, rachetele rusești…

- Armata ucraineana a bombardat pozitii rusesti pe Insula Serpilor, la Marea Neagra, care a devenit un simbol al rezistentei ucrainene dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, la 24 februarie, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- India a refuzat sa accepte avionul Forțelor de Autoaparare Aeriana japoneze care urma sa incarce ajutoare umanitare pentru Ucraina, scrie Kyodo News , o agenție de presa din Tokyo. India nu a autorizat intrarea unui avion de transport japonez pentru a colecta ajutoare pentru refugiații ucraineni, dand…