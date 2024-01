Începutul sfârșitului. Statul rămâne și fără Hidroelectrica Scaderea acțiunilor Hidroelectrica pe bursa, printr-o lovitura scurta data de doua companii americane, este primul semnal a ceea ce va urma. Statul roman se afla intr-un pericol iminent de a-și pierde acțiunile deținute la cea mai importanta companie energetica a țarii, avertizeaza prof. dr. Mircea Coșea, care arata ca Romania, in jocurile periculoase și complicate […] The post Inceputul sfarșitului. Statul ramane și fara Hidroelectrica first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2024 este cu siguranța un an electoral și nu doar in Romania ci in multe țari din intreaga lume. Alegeri locale, parlamentare, prezidențiale și europarlamentare, toate sunt programate in anul care a debutat de doua zile. Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla, spune ca alegerile…

- Euro ar putea sari de 5 lei inca din primul trimestru al lui 2024. Noile taxe reaprind inflația, iar dobanda scade abia in semestrul doi ”Inflația iși va reveni pe creștere la inceputul anului, alimentata fiind de noile taxe care intra in vigoare in ianuarie 2024. Riscul cel mai mare este dat de faptul…

- Guvernul ar putea adopta, in sedinta de astazi, proiectul referitor la modificarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, prin care se va introduce si obligativitatea incheierii de polite RCA si pentru trotinetele si bicicletele electrice. „Unul dintre cele mai importante…

- Vești proaste pentru fermierii romani. Combinatul chimic Azomureș Targu Mureș iși suspenda din nou producția de amoniac și ingrașaminte, in luna decembrie, din cauza lipsei „unui angajament strategic clar din partea autoritaților”. Nu este, insa, prima data cand se intampla acest lucru. De altfel,…

- Temperaturile vor fi mai scazute decat normalul perioadei pana pe 18 decembrie, iar apoi ușor peste cele specifice in intervalul 18-25 decembrie, se arata in... The post La inceputul lunii decembrie un ciclon va lovi Romania și vom avea parte de fenomene extreme appeared first on Special Arad · ultimele…

- Mircea Cosea a vorbit intr-o intervenție televizata despre propunerea ministrului de Finanțe, Marcel Bolos, prin care romanii care iși denunța angajatorii evazioniști sa primeasca o recompensa de 1% din amenda data de fisc patronului. „Mi de pare ceva oribil pur si simplu. Ideea asta a mai fost propusa…

- Cofondatorul OpenAI Sam Altman, care a fost exclus vineri din functia de director general si din consiliul de administratie al companiei care a creat ChatGPT, lasa in urma sa un gol mare de completat in eforturile de strangere de fonduri, intrucat intretinerea software-ului costa niste bani foarte reali.…

- Raluca Turcan a explicat cum statul „are o credibilitate amputata” fața de marile companii internaționale de cinematografie. Aceasta a explicat ca Romania are in sfarșit o schema de cash rebate prin care producțiile cinematografice, precum cele ale marilor companii internaționale, sa fie atrase…