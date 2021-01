Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Europei iși schimba antrenorul. Ambros Martin va reveni, cel mai probabil la Gyor. CSM a caștigat amicalul cu Dunarea Braila, 28-27. Rezultatele adversarelor echipelor romanești din Liga Campionilor și EHF European League Gyor, Ferencvaros Budapesta, Storhamar Elite sau Fleury Loiret au jucat…

- Miercuri, 2 decembrie, Barcelona va juca cu Ferencvaros in Liga Campionilor. Inainte de duelul cu maghiarii, catalanii au comis o gafa de proporții pe contul oficial de Facebook. Intr-o postare pe contul de Facebook, care prefațeaza partida de la Budapesta, Barcelona a scris ca se pregatește pentru…

- CSM Bucuresti a remizat sâmbata, pe teren propriu, cu formatia Krim Ljubljana, scor 22-22, si ramâne liderul grupei A din Liga Campionilor la handbal feminin. Principalele marcatoare pentru CSM Bucuresti au fost Lazovic 8 goluri, Martin 7.Imediat ce a deschis scorul pentru CSM,…

- Daca va caștiga disputele cu Krim, Rostov și Bietigheim, CSM vatermina anul pe primul loc in grupa A Krim Ljubljana (azi), Rostov Don (19 noiembrie) și Bietigheim (22 noiembrie). Acesta e programul CSM București in 2020."Mai avem trei meciuri foarte importante. La CSM e mereu același obiectiv: sa caștigam…

- Dupa patru victorii și un eșec in Liga Campionilor, echipa pregatita de Adi Vasile a plecat astazi la Ljubljana, pentru intalnirea cu Krim, formație aflata pe penultimul loc al grupei, cu trei puncte din cinci meciuri. Elizabeth Omoregie, una dintre ”tigroaicele” care au jucat la Krim, este conștienta…

- Formația bucureșteana s-a impus, duminica, in deplasare, cu scorul de 32-22 (14-10), in fața echipei germane BBM Bietigheim, intr-un meci din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. In urma acestei victorii, CSM București a urcat pe primul loc in grupa, acumuland 8 puncte, cu unul in plus fața…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a invins duminica, in deplasare, formatia germana SG BBM Bietigheim, scor 32-22 (14-10), si devine liderul grupei A. Capitanul Cristina Neagu nu a evoluat, in urma unei accidentari la antrenamente, relateaza News.ro.Principalele marcatoare pentru CSM…

- CSM București a invins echipa maghiara Ferencvaros, scor 25-19, duminica, in etapa a 5-a a grupelor Ligii Campionilor la handbal feminin. Cristina Neagu a revenit pe parchet dupa ce a fost infectata cu coronavirus și a marcat de 6 ori. La pauza, scorul era 12-10 pentru romance. In repriza secunda, handbalistele…