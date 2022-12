Un nou inceput de saptamana cu intreruperi in furnizarea apei pentru o parte din clientii Aquatim din Timisoara si judetul Timis. Pana la ora 16, apa e intrerupta pentru remedierea unor avarii, pe strazile Martir Dan Carpin, Eternitatii, din Timișoara, și in Sacalaz. De asemenea, presiunea e scazuta in aceasta saptamana la Ohaba-Forgaci, unde sunt […] Articolul Inceput de saptamana cu intreruperi in furnizarea apei pe cateva strazi din Timisoara si intr-o localitate periurbana a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .