- Echipa de baschet masculin SCM Timisoara a invins miercuri, in deplasare, formatia BK Olomoucko, scor 81-71 (32-38), in a saptea partida din grupa B a Alpe Adria Cup.In primele meciuri din grupa B, SCM Timisoara a obtinut rezultatele: 87-69 si 72-78 cu KK Dubrava, 85-76 cu BK Olomoucko, 90-84 cu…

- Echipa de baschet masculin SCM Timisoara a fost invinsa marti, in deplasare, de formatia KK Dubrava, in grupa B a Alpe Adria Cup, scor 78-72 (40-38). Este primul esec in sase partide pentru echipa lui Dragan Petricevic.In primele meciuri din grupa B, SCM Timisoara a obtinut rezultatele: 87-69 cu…

- SCM Timisoara a incheiat o luna noiembrie fara greseala: victorii pe linie atat in campionat, cat si in Alpe Adria Cup. In aceasta seara „leii” s-au impus cu 88-79 pe terenul celor de la CSM Galati in Liga Nationala. Daca luna octombrie a fost una „neagra” pentru baschetbalistii alb-violeti in campionat,…

- Echipa de baschet masculin SCM Timisoara a obtinut marti, pe teren propriu, a cincea victorie din grupa B a Alpe Adria Cup, scor 97-85 (46-43), in compania echipei Ilirija, potrivit news.ro.In primele meciuri din grupa B, SCM Timisoara a obtinut rezultatele: 87-69 cu KK Dubrava, 85-76 cu BK Olomoucko,…

- „Leii din Banat” au obtinut ieri seara o noua victorie in Alpe Adria Cup. SCM Timisoara a castigat pe terenul austriecilor de la BC Vienna, scor 92-87, si s-a bucurat de incurajarile unui grup de fani consistent. Pentru alb-violeti a fost totodata primul meci pe teren strain in sezonul actual al competitiei.…

- SCM Timisoara a reusit ieri sa o depaseasca in sala „Constantin Jude” pe CS Dinamo Bucuresti, scor 91-82, in runda a 8-a a Ligii Nationale. Victoria „leilor” a pus capat seriei negative din campionat, unde au incheiat luna octombrie cu esecuri pe linie. Dupa succesul din Alpe Adria Cup, baschetbalistii…

- Echipa de baschet masculin SCM Timisoara a invins marti, pe teren propriu, formatia ceha BK Kolin, scor 90-84 (46-43), in al treilea meci din grupa B a Alpe Adria Cup.Principalii marcatori ai partidei au fost Kesar 26 puncte, Mitrovic 13, pentru SCM Timisoara, respectiv Novotny 18, Halada 13, Ciz…

- SCM Timisoara a suferit un nou esec in Liga Nationala, al patrulea consecutiv in campionat. „Leii” au cedat aseara pe terenul celor de la CSO Voluntari, scor 71-82. „Leii” au castigat saptamana trecuta in Alpe Adria Cup, dar au pierdut ieri seara un nou meci in elita, al patrulea la rand in campionat,…