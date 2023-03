Începe simularea Bacalaureatului. Când vor fi anunțate rezultatele Simularea examenului de Bacaluareat incepe, luni, cu proba scrisa la Limba si literatura romana, celelalte urmand a se desfasura pana joi, inclusiv. Rezultatele vor fi anuntate pe 6 aprilie. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, in perioada 27-30 martie are loc simularea probelor scrise ale examenului national de Bacalaureat. Astfel, simularea probelor scrise ale examenului […] The post Incepe simularea Bacalaureatului. Cand vor fi anunțate rezultatele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

