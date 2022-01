Începe selecţia taximetrelor la Aeroport: POS obligatoriu De ieri, transportatorii de persoane interesati sa preia calatori din incinta aerogarii iesene pot sa se inscrie la licitatia deschisa pentru acreditarea masinilor. Procedura se desfasoara pana pe 11 februarie, interval in care ofertele depuse vor fi analizate. Ultima zi de inscriere este 10 februarie, se arata intr-o nota de informare primita de la Regia Autonoma Aeroportul Iasi. Rezultatele finale vor fi afisate pe 14 februarie pe site-ul aerogarii, www.aeroport-iasi.ro. „Contestatiile se fac in termen de 1 zi lucratoare de la data publicarii rezultatelor", mai precizeaza documentul citat. Printre… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

