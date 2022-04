Prima saptamana care urmeaza dupa Invierea Domnului Iisus Hristos este Saptamana Luminata, care se termina in duminica urmatoare, numita Duminica Tomii (a Sfantului Apostol Toma). Pentru crestinii ortodocsi, Saptamana Luminata este inceputul unei perioade de sarbatoare care se termina dupa cincizeci de zile de la Paste, la Pogorarea Sfantului Duh (Rusaliile). Saptamana aceasta, prima dupa Pasti, se mai numeste si Saptamana Alba. Se spune ca acesta este rastimpul cand, pana la Ispas, cerul este deschis. De asemenea, se mai spune ca cine moare in acest interval merge de-a dreptul in rai, pentru…