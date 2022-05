Începe şantierul T4 de la Aeroport: o lucrare de 70 milioane euro Contractul cu castigatorul licitatiei pentru construirea unui terminal de pasageri si a parcarii extinse va fi semnat zilele acestea. Asocierea de firme condusa de Strabag va edifica viitorul terminal de pasageri, parcarea extinsa si reconfigurarea cailor de acces catre acestea. Anuntul facut de conducerea Aeroportului Iasi inainte de Paste a ramas valabil dupa ce, la sfarsitul saptamanii trecute, termenul de contestare a procedurii de atribuire a expirat fara ca aceasta sa fie atacata. Directorul general provizoriu al aerogarii, Romeo Vatra, a anuntat ca parafarea contractului cu cei de la Strabag… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Termenul de depunere a contestatiilor in procedura de atribuire a contractului de proiectare si construire a unui terminal de pasageri la Aeroportul Iasi a expirat fara ca desemnarea castigatorului licitatiei sa fie atacata. Asocierea de firme condusa de Strabag, unul dintre cei trei ofertanti care…

- In ziua de 21 Aprilie 2022, la ora 10:33:54 ora locala a Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adancimea de 113km.Unde s a simtit cutremurul Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 88km E de Brasov, 93km S de Bacau, 104km…

- Luni, 18.04.2022, CNAIR a comunicat rezultatul procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect "EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI-BUZAU LOT 1 Dumbrava-Mizil km 0+000 - km 21+000". Ofertantul declarat castigator este Asocierea IMPRESA PIZZAROTTI & C.S.p.A. - PIZZAROTTI SA - RETTER PROJECT MANA…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) intentioneaza sa organizeze o procedura de achizitie publica a serviciului care are ca obiect „Imbunatatirea mersului de tren prin introducerea trenurilor de mers cadentat in jurul oraselor mari din Romania”. In acest sens, ARF a publicat pe SEAP un anunt de…

- Conform prognozei meteo ANM pentru luni, 28 martie, cerul va fi senin și vantul va sufla slab. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova, Ploiești, Braila, Buzau.

- Informatia obtinuta aseara de ziarul nostru, privind acceptarea finantarii pentru extinderea facilitatilor aeroportuare, nu ne-a fost confirmata oficial, dar nici infirmata de sefii aerogarii si de liderii CJ Cererea de finantare din fonduri europene pentru extinderea infrastructurii aeroportuare a…

- Cutremur cu magnitudinea 4,2 in judetul Vrancea, in noaptea de duminica spre luni, anunta INFP. Este cel mai mare din luna martie. Seismul s-a produs la ora 00:31:06 (ora locala a Romaniei), la adancimea de 101 km și a avut o intensitate de categoria II, conform Institutului National de Cercetare-Dezvoltare…