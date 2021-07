Liderul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, primele trei masuri pe care PAS le va lua dupa ce va forma noul guvern. PAS a obtinut o majoritate covarsitoare in Parlament in urma alegerilor de duminica. „Avem pregatita garnitura guvernamentala si suntem gata sa numim un nou Guvern si sa prezentam public un plan de guvernare pentru urmatorii patru ani. Vom avea cateva prioritati. In primul rand – curatarea justitiei si lupta cu coruptia, astfel incat procurorii si judecatorii corecti sa aiba unda verde la recuperarea miliardului…