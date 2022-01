Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile la serviciile de salubrizare și la transportul in comun vor crește in Municipiul Iași. La baza acestor creșteri stau cheltuielile municipalitații. Primarul anunța creșteri cu 50 de bani la prețul unui bilet. „In momentul de fața, daca ar fi sa plateasca fiecare prețul corect pentru o calatorie,…

- Municipiul Iasi intra in scenariul rosu. Incidenta a depasit astazi 4 cazuri/ 1000 locuitori. Ieri, rata a fost 3,66. Vedeti situatia din fiecare localitate in parte: Se pare ca nu vor fi restrictii suplimentare. Restaurantele si salile de spectacole pot functiona la 30- din capacitate, cu certificat…

- Dupa numirea lui Bogdan Balanișcu ca secretar de stat la Ministerul Mediului, Guvernul a decis si numirea fostului deputat Bogdan Cojocaru ca prefect al judetului Iasi. Nominalizarea fostului deputat si ministru al Comunicatiilor a fost facuta la presiunea senatorului Maricel Popa, actualul lider al…

- In cursul lunii decembrie, polițiștii din cadrul Politiei oras Patarlagele au predat Directiei Judetene pentru Cultura Buzau, in vederea valorificarii prin expunere in Muzeul Judetean Buzau a unui artefact din perioada eneolitica (inceputul epocii bronzului). Obiectul a fost ridicat de politisti in…

- Consiliul Județean Iași, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate (ADIS), a implementat, incepand cu luna noiembrie, un program pilot de colectare a deșeurilor de sticla, din poarta in poarta, in noua comune din zona metropolitana. In urma acțiunilor de colectare direct de la…

- Onetap Gaming, echipa care reprezinta Romania la Campionatul Mondial de ESports (IESF World Championship) din Eilat (Israel), a reușit sa obțina locul al doilea la competiția de Counter-Strike: Global Offensive! Este o performanța incredibila, Onetap avand un parcurs foarte dificil pana in finala și…

- In cadrul proiectului de evocare a personalitaților trecutului, inițiat de Ateneul Național din Iași in acest an, prin restaurare mormintelor-monumente istorice sau de arhitectura ale acestora, aflate in Cimitirul Eternitatea, instituția a restaurat și mormantul lui Gavriil Musicescu. Muzician de inalta…

- Proiectul „O Casa departe de Acasa” a fost inceput de cațiva ani. Ținerea liturghiei in limba engleza a fost un succes, mulți studenți straini sau muncitori sezonieri din regiune participand la ea. Insa pandemia a oprit proiectul pe moment. Duminica a fost reluat, cu prima mesa ținuta in limba engleza.…