Începe Postul Crăciunului, postul bucuriei Postul Craciunului este unul dintre cele doua mari posturi din an și se ține de credincioși timp de patruzeci de zile inainte de sarbatoarea Nașterii Domnului. Postul reprezinta curațirea fizica și spirituala, iar primul pas este eliminarea alimentelor de origine animala și inlocuirea lor cu cele vegetale. Conform tradiției bisericii ortodoxe, Postul Craciunului este un post al bucuriei și, spre deosebire de Postul Paștelui, acesta nu este la fel de aspru. Pe toata durata lui sunt multe zile cu dezlegare la peste, ulei și vin. Se lasa sec in seara zilei de 14 noiembrie, insa cand aceasta data… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

