- Partidul Social Democrat ar urma sa depuna luni, la Parlament, motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban, potrivit Agerpres. Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, lider interimar al PSD, a anuntat, miercuri, ca social-democratii vor depune în data de 17 august motiunea de cenzura…

- Premierul Jacinda Ardern a anuntat luni amanarea cu patru saptamani a alegerilor generale din Noua Zeelanda ca urmare a revenirii pandemiei de COVID-19, informeaza AFP.Citește și: SONDAJ Sociopol la București. Gabriela Firea conduce autoritar in preferințele populației. Traian Basescu vine…

- "Maine PSD depune motiunea de centza la Parlament, urmand ca ian cursul saptamanii viiitoare va avea loc citirea motiunii, urmand sa planificam votul", a declarat Marcel Ciolacu, duminica, cu ocazia prezentarii candidatilor sustinuti de PSD pentru Primaria Capitalei si Primariile de sector. …

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca motiunea de cenzura pe care PSD o va depune in Parlament impotriva Guvernului Orban, va trece cu peste 250 de voturi. ”Motiunea de cenzura va trece. Este alb si negru, nu mai este gri. Daca ati fi fost in Parlament astazi, toti liderii politici,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat miercuri, la dezbaterea din Parlament la care participa și premierul Ludovic Orban, ca PSD va depune moțiune de cenzura impotriva Guvernului luni, 17 august.

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, s-a aratat indignat de modalitatea de raportare a noilor cazuri de coronavirus în România si a cerut. în direct la România TV venirea premierului Ludovic Orban în Parlament.

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa in momentul in care exista garantia 100% ca aceasta va trece. El a adaugat ca, in prezent, PSD are 204 voturi, iar pentru ca motiunea sa fie adoptata sunt necesare 223 de voturi in Parlament.

- Presedintele Klaus Iohannis a spus ca este lipsita de sens si de bun-simt ideea PSD-ului de a depune o motiune de cenzura cu cateva luni inainte de alegeri."Acest Guvern a facut infinit mai mult decat s-a asteptat de la el atunci cand a fost votat. Acum, cand mai sunt doar putine luni pana la alegeri,…