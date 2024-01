Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție au respins contestațiile in procedura de camera preliminara depuse de inculpații din dosarul fostului ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, astfel ca in acest caz poate incepe judecarea pe fond. Va reamintim ca, acum mai bine de un an, fostul ministru PSD al Agriculturii, Adrian-Ionuț Chesnoiu, și alți foști angajați […] Articolul Incepe judecata pe fond in dosarul fostului ministru al Agriculturii, acuzat de corupție de procurorii DNA Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .