Stiri pe aceeasi tema

- In centrele de vaccinare din Romania, incepand de astazi, 1 februarie, va fi administrat și vaccinul Moderna, pe langa cel de la Pfizer-BioNTech. Romania a primit pana acum doua tranșe din vaccinul Moderna, in total in țara fiind disponibile 35.600 de doze. Cu toate acestea, compania americana a anunțat…

- Ministerul Sanatatii transmite ca si persoanele vaccinate cu a doua doza de vaccin este recomandat sa poarte in continuare masca de protectie si sa pastreze distanta pentru protejarea celor care inca nu sunt vaccinati. Vaccinul va protejeaza pe dumneavoastra, purtarea maștii ii protejeaza pe cei din…

- Este recomandata imunizarea femeilor insarcinate și a mamelor care alapteaza cu vaccinul anti Covid? Specialiștii sunt rezervați. Studiile clinice nu au inclus pana acum un numar suficient de persoane din aceasta categorie pentru a putea oferi informații suficiente. Ce spun Ministerul și Societatea…

- Vaccinurile impotriva COVID-19 disponibile in Romania in acest moment, Pfizer BioNTech și Moderna, permit donarea de sange imediat dupa vaccinare, fara o perioada de așteptare. In momentul de fața, Romania dispune de vaccinurile impotriva COVID-19 bazate pe tehnologia ARN-ului mesager. Molecula de ARN…

- Romania solicita inca 8 mil. de doze de vaccin BioNTech/ Pfizer. Cițu: ”Asiguram dozele necesare pentru imunizarea cat mai multor cetateni care vor sa se protejeze de COVID-19” Premierul Florin Citu anunta ca a aprobat marti transmiterea catre Comisia Europeana a solicitarii ca Romania sa…

- Romania solicita inca 8 mil. de doze de vaccin BioNTech/Pfizer. Cițu: ”Asiguram dozele necesare pentru imunizarea cat mai multor cetateni care vor sa se protejeze de COVID-19” Premierul Florin Citu anunta ca a aprobat marti transmiterea catre Comisia Europeana a solicitarii ca Romania sa…

- Centrul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a explicat care sunt diferențele dintre vaccinurile BioNTech Pfizer și Moderna. Potrivit CNCAV, cele doua variante de vaccin disponibile in Uniunea Europeana sunt foarte asemanatoare. Reprezentanții Centrului…

- In perioada urmatoare, in Romania vor fi disponibile doua vaccinuri impotriva COVID-19. Unul este Pfizer BioNTech, cu care s-a inceput, de altfel, campania de vaccinare a cadrelor medicale, iar cel de-al doilea va fi Moderna, recent aprobat la nivelul UE.Cele doua variante de vaccin sunt foarte asemanatoare,…