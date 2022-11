Începe Festivalului Naţional de Teatru - ediţia a 32-a Spectacole din tara si strainatate, dezbateri, expozitii si lansari de carte vor avea loc in cadrul Festivalului National de Teatru - editia a 32-a, eveniment care incepe, sambata, la Bucuresti, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

