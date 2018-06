Campionatul Mondial de fotbal incepe, joi, pe “Luzhniki” din Moscova unde va avea loc partida inaugurala, adica exact in același loc in care vom vedea marea finala din 15 iulie. Rusia și Arabia Saudita se vor afla in lumina reflectoarelor incepand cu ora 18.00 (ora Romaniei). Competiția va fi transmisa, in direct, de TVR. Din The post Incepe Campionatul Mondial din 2018! Rusia și Arabia Saudita se intalnesc in meciul de deschidere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .