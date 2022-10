Începe Bienala Internațională „Ion Andreescu” Filiala Buzau a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania organizeaza in perioada 15 octombrie – 30 noiembrie cea de a XIII-a ediție a Bienalei Internaționale „Ion Andreescu”, un prestigios salon artistic ce se desfașoara, fara intrerupere, de 26 de ani. Și la ediția 2022 a Bienalei „Ion Andreescu” participa un numar impresionant de artiști contemporani din intreaga țara și de peste granițe, fiind prezente pe simeze 228 de lucrari de pictura, 60 de lucrari de grafica, 19 lucrari de sculptura, 35 de lucrari de arta decorativa și 4 lucrari de fotografie. Regulamentul de participare la aceasta ampla… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

