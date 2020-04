Începe bătălia pentru Consiliul Concurenței: PSD vrea ca șefii să fie numiți de Parlament, nu de președintele țării Mandatul actualui președinte al Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, expira în aceasta luna, motiv pentru care PSD vrea sa faca în așa fel încât acesta sa nu poata fi reales, iar o noua numire sa fie facuta de Parlament, nu de președintele României ca pâna acum. Miercuri va ajunge în plenul Senatului, camera decizionala, un proiect de lege care conține o serie de amendamente ale lui Șerban Nicolae (PSD), cele mai multe vizând împidicarea unei noi numiri din partea președintelui.



Un amendament al Șerban Nicolae prevede ca "Plenul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

