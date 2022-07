Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus, vineri, inceperea judecarii pe fond, pentru a doua oara, in dosarul in care fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir este acuzat ca a primit peste 3 milioane euro mita de la fostul administratorul RCS/RDS Ioan Bendei, in schimbul acordarii…

- Curtea de Apel a decis vineri, 1 iunie, ca procesul sa se rejudece la Parchetul de pe langa Curtea de Apel, nu la Tribunal, unde Dumitru Dragomir, 76 de ani, fost șef al Ligii Profesionist de Fotbal intre 1996 și 2014, a fost condamnat in ianuarie 2019, in prima instanța, la 4 ani cu executare , pentru…

- Judecatorii Curții de Apel l-au condamnat definitiv pe Sorin Oprescu la 10 ani și 8 luni de inchisoare, o pedeapsa dubla fața de cea din prima instanța, dupa ce a fost aplicata forma agravanta a infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat. Sorin Oprescu a fost acuzat de trei infracțiuni:…

- Condamnari privative de libertate si pentru primarul Cristian Popescu-Piedone si pompierii implicati in tragedie Patronii clubului Colectiv au fost condamnati definitiv, joi, de judecatorii Curtii de Apel Bucuresti la pedepse cuprinse intre 6 si 11 ani si 8 luni de inchisoare, astfel : Paul Gancea –…

- Din septembrie 2019, de cand a omorat un om pe șosea, Mario Iorgulescu a plecat in Italia, la patru clinici. „Devine foarte agresiv cand e dus in locuri care ii sunt straine”, sustine medicul lui Mario Iorgulescu din Italia, motivand astfel de ce nu poate fi judecat. Tatal sau, Gino Iorgulescu, a explicat…

- Curtea de Apel Bucuresti trebuie sa pronunte azi in apelul dosarului clubului Colectiv Instanta a amanat pronuntarea pentru data de 12 mai 2022.Oricare va fi decizia Curtii de Apel Bucuresti, aceasta va fi definitiva Amintim ca in prima instanta, Tribunalul Bucuresti a solutionat dosarul prin aplicarea…

- Ionuț Negoița a fost achitat in dosarul in care fusese trimis in judecata pentru complicitate la bancruta frauduloasa in dosarul legat de insolvența clubului Dinamo.Fostul actionarul majoritar al FC Dinamo, Ionut Negoita, fusese trimis in judecata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pentru…

- Jurnalista Emilia Sercan acuza ca autoritatile statului au orchestrat o operatiune de kompromat impotriva sa dupa ce a dezvaluit ca teza premierului Nicolae Ciuca este plagiata, iar acum incearca sa musamalizeze aceasta actiune. Ea afirma ca in decurs de o luna a fost vizata de trei actiuni distincte…