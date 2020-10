​Începând de luni accesul în agențiile BCR se va face exclusiv pe bază de programare ​​&"Ca masura suplimentara pentru protejarea sanatații angajaților și a clienților sai și pentru reducerea timpilor de așteptare, Banca Comerciala Româna va permite accesul în unitați exclusiv pe baza de programare. BCR extinde astfel proiectul-pilot de programari telefonice, derulat în ultimele luni, care s-a dovedit de succes&", au transmis miercuri reprezentanții bancii. Extinderea sistemului la nivelul întregii rețele, începând de luni, este una temporara și a fost accelerata de escaladarea, la nivel național, a ratei de cazuri de infectare cu COVID-19,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

