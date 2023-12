Stiri pe aceeasi tema

- Vești rele pentru toți șoferii din Romania. Incepand cu data de 1 ianuarie 2024, benzina și motorina se vor scumpi substanțial, in urma deciziei Guvernului de a actualiza nivelul accizelor cu rata inflației. Aflați in randurile urmatoare care vor fi noile prețuri. Combustibil mai scump in 2024 Incepand…

- Se scumpesc benzina și motorina? Preturile petrolului au urcat pe fondul razboiului din IsraelPreturile petrolului au urcat vineri cu aproximativ 3%, pana la maximul ultimei saptamani, din cauza temerilor ca tensiunile din Israel si Gaza s-ar putea extinde intr-un conflict mai larg, care ar putea perturba…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat noile prețuri ale carburanților pentru joi, 12 octombrie. Benzina se ieftinește cu 18 bani, iar motorina cu 9 bani. Astfel, maine, pentru un litru de benzina, șoferii vor achita 24,52 lei, iar pentru unul de motorin 24,06 lei.