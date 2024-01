Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Autoritatii Electorale Permanente AEP a avut vineri, 19 ianuarie 2024, o intalnire de lucru cu reprezentantii principalelor institutii cu atributii in desfasurarea proceselor electorale pentru a analiza stadiul organizarii scrutinului pentru membrii din Romania in Parlamentul European si…

- Instituția condusa de Toni Grebla a avut vineri, 19 ianuarie, o prima ședința cu reprezentanți ai Ministerului de Interne, ai STS și ai Institutului de Statistica, pentru pregatirea alegerilor europarlamentare din 9 iunie.„Conducerea Autoritatii Electorale Permanente (AEP) a avut vineri, 19 ianuarie…

- Avocatul Ciprian Iacob, președintele al Casei de Asigurari a Avocaților Dambovița a fost desemnat de catre președintele AUR, George Simion, drept coordonator al filialei AUR Dambovița pentru alegerile europarlamentare. Acesta va fi prezentat oficial, maine, in cadrul unei conferințe de presa a filialei…

- Dr. Florin Abraham, istoric și profesor de Științe politice la SNSPA, considera intr-o analiza intitulata „Provocarile anului politic 2024 pentru stanga politica din Romania” ca scenariul ieșirii PNL de la guvernare are „o probabilitate ridicata de a deveni realitate” daca liberalii obțin la alegerile…

- Este oficial. Președintele Consiliului European, Charles Michel, candideaza la alegerile pentru Parlamentul European , transmite presa din Belgia. ”Am decis sa candidez la alegerile europene din iunie 2024”, a anunțat Charles Michel. Am luat aceasta decizie impreuna cu familia mea politica din Belgia…

- Liderul Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca este convins ca cele trei partide din polul de dreapta se vor clasa peste PNL la europarlamentare, pentru ca nu este foarte greu, el mentionand ca scopul acestui pol este sa bata PSD la alegeri.”Eu sunt convins ca ne vom clasa peste PNL,…

- Dupa retragerea Elenei Lasconi, Dan Barna se afla in fruntea listei candidaților USR propuși pentru alegerile europarlamentare. Este decizia finala a conducerii partidului, a anunțat liderul partidului Claudiu Nasui la un post de televiziune. „In secunda aceasta, lista este deschisa de Dan Barna. Este…

- Caravana „Patrioți in Europa" a Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) se afla astazi, 13 noiembrie, in județul Suceava. In cadrul caravanei, candidații AUR pentru Parlamentul European vor fi prezenți in Gura Humorului și Suceava. Astfel, in Gura Humorului, Caravana „Patrioți in ...