Stiri pe aceeasi tema

- REPER a depus in Parlament un proiect de lege pentru cresterea de 10 ori a plafonului de garantare de 500.000 de lei al Fondul de Garantare a Asiguratilor. Conform initiativei legislative, pragul de 5 milioane de lei va fi aplicat in urmatoarele situatii: cand dreptul la despagubire se naste ca urmare…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a anunțat marți ca a primit peste 60.000 de cereri de plata, pana la data de 1 mai, din partea pagubiților și foștilor clienți Euroins, pentru acordarea unor despagubiri și respectiv restituirea de prime in urma rezilierii contractelor cu acest asigurator, insa…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a achitat pana acum peste 1,86 miliarde de lei pagubitilor asiguratorilor RCA intrati in faliment, dintre care aproape 190 milioane de lei numai in primele trei luni din acest an, a anuntat vineri Fondul care se alimenteaza din contributiile celorlalti asiguratori…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a achitat pana acum peste 1,86 miliarde de lei pagubiților asiguratorilor RCA intrați in faliment, dintre care aproape 190 milioane de lei numai in primele trei luni din acest an, a anunțat vineri Fondul care se alimenteaza din contribuțiile celorlalți asiguratori…

- Vasile Stefanescu, presedinte Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), avertizeaza ca Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a ramas fara bani, iar pentru a face plati in cazul falimentului Euroins trebuie sa acceseze un credit garantat de statul roman. „Vin…

- Șoferii pagubiți in accidente care trebuie sa-și repare mașinile pe baza polițelor RCA de la Euroins vor avea nevoie de multa rabdare. Fondul de Garantare a Asiguraților, care preia dosarele de dauna, este copleșit de cereri de plata din anii trecuți. Peste 190.

- Aproximativ 2,8 milioane de romani care au asigurari auto RCA valabile la Euroins, dar și pagubiții liderului RCA caruia ASF a decis sa-i ceara in instanța falimentul vor putea solicita imediat restituirea de prime și plata daunelor de la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), dupa publicarea deciziei…

- Aproximativ 2,8 milioane de romani care au asigurari auto RCA valabile la Euroins, dar și pagubiții liderului RCA caruia ASF a decis sa-i ceara in instanța falimentul, vor putea sa ceara imediat restituirea de prime și plata daunelor de la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), dupa publicarea deciziei…