Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii PNL, USR PLUS si UDMR se intalnesc de la ora 9:00, la Vila Lac, pentru a purta negocieri cu privire la formarea unei coalitii de guvernare. Joi, liderii acestor partide au avut și o discuție in acest sens cu președintele Klaus Iohannis.

- PNL si USR-PLUS vor incheia o alianta administrativa in Timis dupa ce niciuna dintre formatiuni nu a reusit sa obtina majoritate. Pentru a-si promova proiectele, Dominic Fritz are nevoie de voturile liberalilor, iar Alin Nica nu poate conduce Timisul fara sprijinul USR-PLUS.

- Prezenta la vot la nivelul judetului Constanta la alegerile locale din duminica a fost de 46,28 Presedintia Consilului Judetean Constanta a revenit candidatului liberal, Mihai Lupu PNL reuseste si castige si cele mai multe mandate la nivelul administratiei judetene, respectiv 15, 10 PSD, 5 USR PLUS,…