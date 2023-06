Stiri pe aceeasi tema

- Marian Neacsu a declarat ca acest proiect va face legatura intre resursele de gaze naturale exploatate din perimetrul Neptun Deep si coridorul BRUA. “Suntem la un eveniment important nu numai pentru industria energetica din Romania, ci in general pentru profilul investitional al statului roman. Apreciem…

- Romania este o tara cu resurse semnificative de gaze naturale, un punct strategic de tranzit si un important jucator regional, putand contribui, datorita infrastructurii operationale de transport pe care o are, la o securitate regionala consolidata, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.…

- Romania va extrage gaze din Marea Neagra de la sfarsitul anului 2026, inceputul anului 2027, si vorbim de gaze mai mult decat putem consuma, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, conform agerpres.ro. „In anul 2020, in plina pandemie am spus, cand…

- Decizia de investiție in extracția gazelor din Marea Neagra va fi luata miercuri, 21 iunie, anunțul urmand sa fie facut de OMV Petrom, liderul de proiect și operator al consorțiului din care mai face parte și Romgaz, potrivit unor surse din piața. Odata luata decizia, sunt necesari inca cel puțin trei…

- OMV Petrom va continua sa investeasca in perimetrul Neptun Deep din apele adanci ale Marii Negre romanești. Anunțul oficial va fi facut la jumatatea anului. In Raportul financiar pe primul trimestru, OMV Petrom susține ca are locu un ”Progres in proiectul Neptun Deep catre decizia finala de investiție,…

- Turcia a anunțat ca in doua zile va incepe sa exploatarea zacamantului de gaze din Marea Neagra, descoperit acum trei ani.Romania a anunțat acum 15 ani ani zacamantul, dar este in stare sa il exploateze.Cel mai probabil la iarna vom importa gaze din Marea Neagra, dar cumparate de la turci.Volumul total…

- Turcia anunța ca incepe sa scoata gaze din Marea Neagra dintr-un perimetru descoperit in urma cu doar trei ani. O parte ar urma sa fie vandut in Europa, iar specialiștii spun ca nu este exclus sa ajunga și in Romania. Ironia este ca perimetrul respectiv se afla langa perimetrul romanesc Neptune Deep,…