Încep lucrările de construire a două noi penitenciare. Anunțul Ministerului Justiției A fost semnat contractul de construire a noului penitenciar de la Berceni, din judetul Prahova, care va avea 1.000 de locuri de detentie. Anunțul a fost facut, vineri, de Ministerul Justiției. Ministra Alina Gorghiu, a precizat ca ridicarea acestui penitenciar si a celui de la Buzau reprezinta cea mai buna dovada a faptului ca statul […] The post Incep lucrarile de construire a doua noi penitenciare. Anunțul Ministerului Justiției appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

