Violeta Stoica Condamnarile nenumarate impotriva Romaniei la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) din cauza “condițiilor improprii” din penitenciarele romanești au generat apariția mai multor idei pentru creșterea capacitații inchisorilor. Una dintre acestea viza construirea unui penitenciar cu circa 1.000 de locuri in comuna prahoveana Berceni (sat Moara Noua), in apropierea secției exterioare actuale a Penitenciarului Ploiești, pentru care s-au facut și studii de prefezabilitate și de fezabilitate. Pana atunci, insa, Ministerul Justiției, sub conducerea lui Tudorel Toader, a decis…