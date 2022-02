Stiri pe aceeasi tema

- ​​​​​​​ In folclorul romanesc babele de martie sunt asociate cu legenda Babei Dochia. Potrivit traditiei, primele noua zile ale lui martie sunt considerate babe, iar alegerea uneia dintre ele iti poate spune ce te asteapta in anul respectiv.

- Ca in fiecare an, medicul obstetrician va oferi consultații și ecografii gratuite femeilor care solicita programare la cabinetul sau privat, in limita timpului disponibil. Mai sunt doar cateva zile pana cand Marțișorul, aceasta sarbatoare a primaverii, va aduce femeilor din viața noatra bucurie, zambete,…

- Ajunul Anului Nou 2022 este astazi, 31 decembrie 2021. In aceasta zi, superstitiile de Anul Nou sunt respectate de multe persoane, care considera ca in acest fel le va merge bine in Noul An. Printre superstitiile si obiceiurile de sfarsit de an se numara dansul in aer liber pentru sanatate si noroc…

- Plugusorul, Mersul cu Buhaiul, Jocul Caprei si Jocul Ursului aducatoare de fertilitate si Umblatul cu Sorcova pentru a transmite sanatate si tinerete celor colindati marcheaza datina romaneasca la trecerea dintre ani, conform news.ro Superstitiile spun ca Anul Nou trebuie intampinat alaturi…

- Craciunul este o sarbatoare plina de tradiții. De la impodobirea bradului, la colinde și cozonaci, aceste tradiții iși au originile in intreaga lume. Multe dintre cele mai populare tradiții de Craciun din zilele noastre dateaza din timpuri stravechi. Deși Craciunul inseamna ceva diferit pentru fiecare…

- Traditii de Craciun. Astazi, 20 decembrie, Ignatul. Ignatul sau taierea porcilor reprezinta o tradiție veche cu multiple obiceiuri, datini și superstiții, o tradiție pe care, noi romani, o respectam in fiecare an. Etnograful Marcel Lutic la microfonul Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/20-dec-Lutic.mp3…

- «…o autostrada noua!». Ispirescu, cu ale sale zane si „palaturi“, e mic copil! Am trait s-o auzim si pe-asta: 72,77 miliarde de euro alocate pentru infrastructura din Romania pentru precedentii doi ani si pentru urmatorii noua ani. Aceste nevoi de finantare rezulta din „Planul investitional pentru dezvoltarea…

- Zilele Parlamentului Republicii Moldova se vor desfasura, in perioada 15-21 decembrie, la Sankt Petersburg si regiunea Leningrad. Va avea loc un eveniment cu genericul „Traditii de iarna in Moldova”, sub egida Parlamentului Republicii Moldova, transmite IPN.