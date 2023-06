Stiri pe aceeasi tema

In cursul nopții, pe Calea Aurel Vlaicu a avut loc un accident rutier. Cinci persoane au ajuns la spital. Accidentul a fost provocat de un tanar baut. „In noaptea de 4/5 iunie, in jurul orei 0:15, un tanar de 24 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe Calea Aurel Vlaicu, dinspre […]

Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața pe DJ 709, intre Gurba-Cermei. Acesta a fost provocat de un șofer de 64 de ani, care s-a confruntat cu o problema medicala. El a fost transportat in stare grava la spital, cu elicopterul SMURD. „In dimineața zilei de 1 iunie a.c., in jurul orei 9,50,…

Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp intr-un bloc de pe strada Moților, nr. 10, bloc Via Romana. „La fața șocului s-a deplasat o autospeciala de stingere și o autospeciala de salvare și intervenție la inalțime, descarcerarea ușoara și SMURD Tim. Incendiul este la etajul 4. Se intervine pentru…

Traficul rutier a fost ingreunat in aceasta dimineața pe DN 7, intre Pecica și Nadlac. Un TIR s-a rasturnat pe carosabil, blocand o parte din calea de rulare. „Un autotren rasturnat pe carosabil ingreuneaza circulația pe DN 7 intre Pecica și Nadlac, jud. Arad. Se estimeaza reluarea traficului in condiții…

Traficul rutier la Nadlac, pe DN 7, este blocat dupa ce un autocamion care efectua o manevra de intoarcere s-a rasturnat, informeaza Centrul INFOYTRAFIC al Poliției Romane. „Nu au rezultat victime. Circulația rutiera este oprita, valorile de trafic fiind ridicate. Exista rute ocolitoare pe DJ 709D și…

In aceasta dimineața, la Curtici a luat foc o anexa a unei locuințe. Cauza acestuia a fost un cablu electric cu defecțiuni. „In data de 13.04.2023, in jurul orei 05:00, pompierii militari ai Detașamentului Arad, cu sprijinul pompierilor voluntari ai SVSU Curtici au intervenit cu doua autospeciale de…

In aceasta seara, pe DN 7, intre Pecica și Nadlac a avut loc un accident mortal de circulație. In urma evenimentului rutier o femeie de 40 de ani din Nadlac a murit. „In ziua de 2 aprilie a.c., in jurul orei 19:12, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați despre un eveniment rutier, in afara localitații…

In urma cu puțin timp, la Pecica a avut loc un eveniment rutier. O tanara de 20 de ani s-a rasturnat cu ATV-ul. La fața locului a fost solicitata o ambulanța și se deplaseaza SMURD Nadlac. Vom reveni cu amanunte.