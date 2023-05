Stiri pe aceeasi tema

- Date obtinute cu ajutorul satelitului european Copernicus arata ca o suprafata de aproape 12.000 de hectare a ars, mai mult decat estimarile autoritatilor regionale evaluand zona dezastrului la 8.500 de hectare, scrie Agerpres.In cursul diminetii, coordonatorul protectiei civile Nieves Villar s-a…

- Peste 550 de persoane au fost evacuate in vestul Spaniei din cauza unui incendiu amplu de vegetatie, au anuntat vineri autoritatile spaniole, care au trimis la fata locului o unitate militara specializata in combaterea incendiilor de mari dimensiuni, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Un incendiu de vegetație face ravagii in vestul Spaniei. Peste 3.700 de hectare sunt afectate și 550 de persoane au fost evacuate, potrivit Reuters.Incendiul a izbucnit in regiunea Extremadura din vestul Spaniei. Vantul puternic ingreuneaza intervenția pompierilor. CITESTE SI Dezvoltarea este…

- Autoritatile au evacuat luni trei sate din estul Spaniei din cauza unui incendiu de vegetatie, alimentat de vant si de vremea secetoasa, care continua sa faca ravagii in regiune, relateaza Reuters.Flacarile si norii de fum se inaltau luni dintre copacii aflati in apropierea caselor dintr-un alt sat,…

- ISU Suceava a transmis ca in ultima perioada pompierii militari suceveni au intervenit la mai multe arderi necontrolate si incendii care au avut cauza folosirea focului deschis, lasat nesupravegheat, pentru igienizarea terenurilor. „Transmitem un apel catre populatie, sa respecte interdictiile privind…

- Din cauza vantului, focul risca sa ajunga la grajdurile și anexele unei ferme de la marginea satului. Incendiul violent s-a extins pe suprafețe intregi de stuf, iar in unele zone flacarile s-au stins dupa ce a ars totul.Autoritațile indeamna oamenii sa nu mai dea foc la miriști pentru ca ii pun in pericol…

- Pompierii Statiei Babadag au intervenit seara trecuta pentru monitorizarea si limitarea unui incendiu de vegetatie stuficola in apropiere de localitatea satul Satu Nou din judetul Tulcea. Incendiul a fost anuntat in jurul orelor 19:50 prin apel la numarul unic de urgenta 112. Pana in jurul orei 22.30…

- Pompierii Detașamentului Tulcea intervin in aceste momente pentru protecția unor obiective economice și limitarea extinderii unui incendiu produs la vegetație uscata și stuf in apropierea localitații Murighiol. Conform ISU Tulcea, pompierii pentru protecția unor obiective economice și limitarea extinderii…