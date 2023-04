Incendiul de la o fabrică de reciclare din Indiana obligă mii de oameni să evacueze Incendiul izbucnit la o fabrica de reciclare sin statul american Indiana obliga mii de oameni sa se evacueze din zona pentru a nu se expune pericolului. O coloana masiva de fum a putut fi vazuta deasupra orașului Richmond, Indiana, miercuri (12 aprilie), la o zi dupa ce un incendiu a izbucnit la o fabrica locala de reciclare, determinand oficialii sa ordone mii de localnici sa evacueze zona, transmite Reuters. In timp ce pompierii au reușit sa țina focul in terenul instalației, natura toxica a fumului a ridicat probleme de siguranța, a informat presa locala. Echipele preleveaza mostre din apa… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

