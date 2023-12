Stiri pe aceeasi tema

- Patronul de la Ferma Dacilor susține ca incendiul in care și-au pierdut viața mai mulți oameni, printre care și fiul sau, a fost provocat intenționat. Este prima declarație a lui Cornel Dinicu dupa incendiul devastator care a distrus complexul turistic, potrivit Observator News.

- Patronul de la Ferma Dacilor a aparut pentru prima data in public la patru zile de la tragedia in care au murit opt oameni. Cornel Dinicu a venit la priveghiul fiului sau de 11 ani, care si-a gasit sfarsitul in incendiul devastator. A gasit puterea sa vorbeasca despre ce s-a intamplat. In exclusivitate…

- O polițista de la IPJ Prahova a sesizat, in urma cu zece ani, cazul unui fost șef de Poliție din Mizil, reținut trei ani mai tarziu pentru implicare intr-o rețea de proxenetism cu minore. In plangerea polițistei aparea și numele lui Cornel Dinicu, cunoscut ca patron la „Ferma Dacilor”. Cazul in care…

- Inspectorul-șef al ISU Prahova, colonel Nicolae Tudoroiu, a cerut joi eliberarea din funcția de comanda deținuta „pentru a nu exista suspiciuni” in ceea ce privește ancheta privind incendiul de la Ferma Dacilor. Anunțul DSU vine dupa ce Raed Arafat l-a demis miercuri pe șeful inspecției de prevenire…

- Șeful Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, care i-a facut in trecut reclama complexului Ferma Dacilor, spunand ca este prieten cu patronul Cornel Dinicu, de peste 30 de ani, a avut o prima reacție dupa incendiul in care au murit șapte persoane, iar una…

- Trei copii aflați printre persoanele din complexul turistic Ferma Dacilor la momentul tragediei erau legitimați la CSA Steaua și la Școala Sportiva New Stars din București. Gemenii Luca și Matei sunt legitimați la CSA Steaua, in timp ce Petre juca fotbal la New Stars, condusa de foști fotbaliști ai…

- Un cunoscut bodyguard din Capitala a murit, alaturi de doi dintre cei trei copii ai sai, in tragedia de la complexul Ferma Dacilor din localitatea prahoveana Tohani, in a doua zi de Craciun. Barbatul era chiar unul dintre finii patronului, Cornel Dinicu, dar și mana sa dreapta. Cei doi fii ai sai care…

