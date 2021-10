Premierul Florin Cițu a anunțat vineri ca i-a cerut primarului PNL din Constanța, Vergil Chițac, sa o demita pe directoarea Spitalului de Boli Infecțioase, unde s-a produs incendiul in care au murit șapte oameni. In plus, premierul a spus ca l-a demis pe președintele Agenției de management in sanatate, Vlad Teodor Berbecar, care fusese pus in funcție de USR PLUS. Cițu l-a acuzat pe Berbecar ca nu a verificat starea spitalului din Constanța. Principalele declarații ale premierului: Este de neacceptat ca se intampla astfel de tragedii. E o realitate pe care incercam sa o schimbam dupa 30 de ani…