Incendiu violent la Pitești. Zeci de persoane evacuate dintr-un restaurant Duminica seara, un incendiu violent s-a produs la un imobil din municipiul Pitești. Focul a cuprins acoperișul unui restaurant cunoscut din oraș, dupa care s-a extins la etajul 1 al imobilului. Localul era plin, la ora producerii incendiului din Pitești La ora producerii incendiului de la Pitești, localul era plin, iar angajații au procedat la evacuarea clienților și personalului din cladire. Un numar de 48 de persoane au fost evacuate de urgența, iar pompierii au ajuns deja la fața locului , potrivit Antena 3 . Cinci autospeciale participa la acțiune, din care una este de salvare la inalțime.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- In aceasta seara, un incendiu a cuprins partea de terasa și acoperișul cladirii in care funcționeaza Restaurantul Conti, de pe strada Teilor din Pitești. Pompierii de la Detașamentele Pitești și Bradu au intervenit cu cinci autospeciale de stingere, o autospeciala de lucru și salvare de la inalțime,…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta seara la o cladire din municipiul Pitești, strada Teilor. Intervin pompierii de la Detașamentele Pitești și Bradu cu cinci autospeciale de stingere, o autospeciala de lucru și salvare de la inalțime, o autospeciala de descarcerare și doua ambulanțe SMURD de prim ajutor…

- Un puteric incendiu a izbucnit, duminica seara, la ultimul etaj al restaurantului Conti, pe strada Teilor, din Pitești. Mai multe echipaje de pompieiri s-au deplasat la fața locului pentru a interveni. Polițiștii au blocat ciculația in zona, șoferii fiind sfatuiți sa foloseasca alte rute. Intervin pompierii…

