- Un incendiu periculos a izbucnit noaptea trecuta la o gospodarie din satul Zdrapți, comuna Crișcior. Pompierii s-au luptat aproape trei ore pentru a stinge focul, care ameninta sa ajunga la niste materiale combustibile. In urma apelului la 112 s-au deplasat de urgența pompierii Secției Brad cu trei…

- Incendiu cu potential foarte periculos in aceasta dimineata in satul Cinciș Cerna, din judetul Hunedoara. O gospodarie in curtea careia erau adapostite o duzina de butelii a luat foc, in timp ce intr-o anexa se aflau tuburi cu oxigen și cu acetilena. Din fericire, buteliile au fost scoase in afara proprietatii…

- Pompierii au fost solicitația sa intervina dupa ce mai multe gospodarii au fost inundate sambata dupa-amiaza, in urma ploilor insemnate cantitativ, in județul Hunedoara. In plus, mai multe drumuri au fost afectate de aluviuni. Astfel, au fost semnalate curți inundate in localitațile Cernișoara Florese…

- Mai multe echipaje ale ISU Arad au fost trimise sambata seara in misiune pentru a stinge un incendiu care a izbucnit in interiorul unei hale din județul Arad. Incendiul a izbucnit in hala unui operator economic din localitatea Tagadau. La fața locului intervin salvatori din cadrul Detașamentului Ineu…

- Precipitatiile abundente din vestul tarii au cauzat mai multe probleme in judetul Hunedoara, unde cateva drumuri importante au fost blocate fie de arbori, fie de aluviuni. Pompierii au intervenit de urgenta in aceasta dimineata in cateva locatii. Pompierii din mai multe subunitați ale ISU Hunedoara…

- Vestul tarii a fost maturat iar de vijelii. Ploile torentiale au acoperit strazi si au inundat case, iar grindina a distrus legumele cultivatorilor. Sunt avertizari de vremea severa pana marti, in aproape toata tara. In Resita a fost din nou cod rosu de vreme severa. Mai multe case au fost despartite…

- Circulația este ingreunata pe DN 7 la Gothatea (HD), in urma unui accident tehnic. Un autotren format dintr-un cap tractor și o remorca, ce transporta autoturisme noi, s-a rasturnat intr-un șanț și a luat foc. Conform ISU Hunedoara, toate cele 8 autoturisme au fost distruse, 4 dintre ele fiind incendiate.…

- Panica azi-noapte intr-un bloc de locuințe din municipiul Petroșani. Pompierii au intervenit de urgența la un incendiu violent care a cuprins un apartament situat la etajul 4 și in care se afla un barbat blocat inauntru. Au fost mobilizate urgent doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, autoscara…