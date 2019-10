Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului Focșani au fost solicitați, ieri seara, in comuna Gura Caliței, sat Dealu Lung, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodarie. La locul indicat s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. La momentul sosirii echipajelor, incendiul se manifesta…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Focșani au fost solicitați, ieri seara, in comuna Gura Caliței, sat Dealu Lung, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodarie. La locul indicat s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. La momentul sosirii echipajelor, incendiul se manifesta…

- Doua persoane, sot si sotie, au murit sambata seara, 28 septembrie, in localitatea suceveana Marginea, dupa ce casa in care locuiau a fost cuprinsa de un incendiu. Locuinta celor doi soti nu mai era racordata la energie electrica de vreo cinci ani. Femeia si barbatul obisnuiau sa consume bauturi alcoolice.

- Un puternic incendiu a izbucnit in aceasta dimineața in localitatea timișeana Sacalaz, la cașiva kilometri de Timișoara. O anexa cu o suprafața de aproximativ 60 de metri patrați a fost cuprinsa de flacari, incendiul extinzandu-se și la acoperișul locuinței adiacente, pe o suprafața de aproximativ 80…

- Un incendiu violent a izbucnit intr-o piața din municipiul Reșița, județul Caraș-Severin. Pompierii au fost alertați printr-un apel la 112, iar in scurt timp mai multe echipaje s-au deplasat la fața locului. Incendiul s-a produs la Piața de Nord din zona Govandari din Resita, spun reprezentanții…

- Pompierii buzoieni au stabilit ca incendiul care a cuprins marți un depozit de materiale reciclabile de pe strada Transilvaniei din municipiul a fost provocat de scantei mecanice provenite de la un utilaj din curtea societații. Mai exact, focul a fost provocat de o presa de balotat de la care a sarit…

- Un barbat in varsta de circa 40 ani a fost accidentat mortal, sambata seara, dupa ce s-a angajat in traversarea drumului european E 85, la Gugesti, prin loc nepermis si fara sa se asigure, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres. "Un conducatorul auto in varsta…