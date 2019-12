Incendiu violent într-un bloc din Târgu-Mureș. Zeci de locatari evacuați, o persoană rănită Un incendiu violent a izbucnit intr-un bloc din Targu-Mureș, in urma unei explozii de butelie. Zeci de locatari sunt evacuați, o persoana fiind ranita. ISU Mureș a anunțat ca incendiul a izbucnit la etajul al doilea al unui bloc de locuințe din Targu-Mureș, in urma unei explozii de butelie. Citește și: ALERTA METEO Ninsori și temperaturi scazute: Vremea in București Pompierii au gasit o persoana ranita in urma incendiului, care la aceasta ora primește ajutor medical. „Incendiul se manifesta la nivelul unei camere situata la etajul 2 al blocului. In urma incendiului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 34 de ani, aflata la volanul unui autoturism, in stare de ebrietate, a fost ranita grav dupa ce a pierdut controlul volanului la intrarea intr-un sens giratoriu din Deva si s-a oprit cu masina in zidul unei fantani arteziene, a informat sambata Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Un incendiu a izbucnit, sambata, la un camion aflat intr-o hala din localitatea Orheiu Bistriței, județul Bistrița-Nasaud. Focul a cuprins camionul și hala in care era parcat, pe o suprafața de aproximativ 100 de metri patrați.Potrivit Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud,…

- Un atelier de tamplarie din Faget a fost cuprins de un incendiu, vineri. Pompierii militari au anuntat ca au deplasat la locul incendiului, pe strada Abatorului, mai multe autospeciale cu apa si spuma, dar si o autospeciala de prim ajutor. Zona a fost izolata cu ajutorul jandarmilor din localitate si…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Timis a intervenit, miercuri seara, pentru inlaturarea efectelor produse de explozia unei butelii intr-un bloc din Timisoara.Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a declarat ca exista o victima, o femeie de 84 de ani, proprietara apartamentului,…

- O explozie a avut loc, in aceasta dimineața, intr-un bloc de locuințe din municipiul Galati, in urma deflagrației un barbat ajungand la spital. Deși cauza exploziei nu a fost inca stabilita se pare ca este vorba despre acumulare de gaze in apartament, proprietarul incalzindu-și locuința prin aprinderea…

- Un incendiu a izbucnit astazi, 22 noiembrie 2019, in jurul orei 12.00, intr-un imobil din cartierul Micești, pe strada Zavoi. Au intervenit pompierii. Detașamentul de Pompieri Alba intervine cu 2 ASAS, 1 SMURD B2 și 1 Autospeciala de prima intervenție și comanda (APIC), pentru localizarea și lichidarea…

- Ziarul Unirea UPDATE FOTO| INCENDIU la o casa de locuit din Micești: O persoana a primit ingrijiri medicale dupa ce o butelie a luat foc Un incendiu a izbucnit vineri, in jurul orei 12.00, la o casa de locuit din cartierul Micești, pe strada Zavoi. Au intervenit pompierii. Detașamentul de Pompieri Alba…

- Vremea rece va veni curand, iar pericolele pot fi serioase, mai ales daca luam in calcul aceasta trecere brusca de la 15-20 grade. Stocurile de vaccinuri impotriva gripei vor fi reinnoite curand, iar managerul Spitalului de Boli Infectioase „Matei Bals”, Adrian Streinu-Cercel, face un apel la populație.Citește…