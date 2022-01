Incendiu violent, într-un bloc din Iași: zeci de locatari, în pericol ISU Iasi a fost solicitat sa intervina, luni seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat la etajul 1 al unui bloc de pe Str. Ion. Creanga."S-au autoevacuat 20 de locatari de la apartamentele de pe scara. O persoana de sex feminin, de aproximativ 80 de ani, a suferit un atac de panica", a transmis ISU Iasi.Femeia nu a necesitat transportul la spital.Cauza probabila de producere a incendiului a fost efect termic al curentului electric. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii de la ISU au identificat numeroase nerguli in lacasurile de cult iesene. Multe nu au autorizatie de securitate la incendiu. Un mare pericol este reprezentat de faptul ca usile bisericilor se deschid spre interior. In cazul in care s-ar crea panica, acestea ar fi blocate de oamenii care se…

- Sigrid de Vries secreta generala a CLEPA, solicita ca acest impact social sa fie luat in considerare in politicile publice viitoare. Electrificarea ar putea permite, de asemenea, noi recrutari, in special in software, fabricarea și asamblarea celulelor bateriei, ceea ce ar reduce pierderea neta de locuri…

- Un avion cu pasageri de pe cursa București - Chișinau, care a decolat in aceasta dimineața din capitala Rominiei, a fost redirecționat catre Iași, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, scrie agora.md. Avion companiei „Tarom” a decolat in jurul orei 07:50, de pe Aeroportul Otopeni și a fost nevoit…

- Pacienții de la Spitalul Mobil de la Lețcani sunt transferați la alte spitale din Iași, din cauza frigului. Instalatia de caldura nu este adecvata pentru a raspunde necesitaților in conditiile temperaturilor scazute din ultimele zile. In Spitalul Mobil de la Lețcani mai sunt, la ora transmiterii știrii,…

- Pacienții de la Spitalul Mobil de la Lețcani sunt transferați, miercuri, la alte spitale din Iași, din cauza frigului. Instalatia de caldura de la Spitalul din Letcani nu este adecvata pentru a raspunde...

- 91,2% din decesele pacienților COVID inregistrate in saptamana 18 – 24 octombrie au fost la persoane nevaccinate, arata datele INSP publicate miercuri. In aceeași saptamana, 34,7% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Prahova, Iași, Ilfov și Constanța. 73,1% din cazurile confirmate au…

- Militarii Detasamentului de Pompieri Radauti au intervenit astazi, cu doua autospeciale pentru a stinge un incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca din localitatea Horodnicu de Sus, judetul Suceava.Ajunsi la fata locului, pompierii au constatat ca adapostul de animale ardea generalizat. In incendiu,…

- Angajații UPU Iași intocmesc documente pentru pacienții care mor in spital. Ei au ajutat un barbat aflat in izolare la domiciliu din cauza COVID dupa ce bunica sa a murit la spital, tot din cauza coronavirusului. Femeia infectata cu virusul SARS CoV-2 a murit la spitalul din Iași. Deoarece…