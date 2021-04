Incendiu violent în Buzău. Arde un centru de colectare a PET-urilor. A fost emis mesaj RO-Alert Pompierii din Buzau intervin, marti seara, pentru lichidarea unui incendiu care a izbucnit la un centru de colectare a PET-urilor, cu risc de extindere la alte imobile. Interventia este ingreunata din cauza vantului care sufla cu putere. Au ars doua TIR-uri. La fata locului intervin 5 autospeciale de stingere cu apa si spuma din cadrul […] The post Incendiu violent in Buzau. Arde un centru de colectare a PET-urilor. A fost emis mesaj RO-Alert appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Pompierii din Buzau intervin, marti seara, pentru lichidarea unui incendiu care a izbucnit la un centru de colectare a PET-urilor, cu risc de extindere la alte imobile. Interventia este ingreunata din cauza vantului care sufla cu putere. Au ars deja doua masini, dar nu sunt semnalate victime.…

