- Au fost clipe de groaza intr-un bloc din Satu Mare, unde o explozie violenta a ranit grav doi tineri si a semanat panica printre locatari. Unul dintre raniti a fost dus cu un elicopter la spitalul din Timisoara, pentru ca are si arsuri pe caile respiratorii. Peste 20 de oameni au fost evacuati de pompieri…

- Explozia s-a produs in timp ce genistii distrugeau munitie invechita la o baza militara din localitatea Balaklia, potrivit Statului Major al fortelor armate ucrainene. "Din pacate, doi militari genisti au fost raniti mortal", a indicat Statul Major pe pagina sa de Facebook. Alti patru…

- Tragedie pe calea ferata! Marti dimineata, doua trenuri s-au ciocnit frontal, atat de puternic incat peste 15 oameni s-au stins din viata. Conform spuselor oficialilor, peste alti 40 de oameni au fost raniti, relateaza channelnewsasia.com.

- Poliția, in ajutorul cetațenilor. Un șofer, care a ramas blocat intr-o intersecție din sectorul Rașcani al Capitalei, a fost ajutat de catre doi angajați INP. Oamenii legii au impins automobilul catre marginea carosabilului, astfel evitand crearea unor ambuteiaje.

- Doi prieteni din Marea Britanie s-au tinut de farse pe toata durata studentiei, cand au fost prieteni de camera in camin. Totusi, parca ultima pozna a lor a depasit orice imaginatie. Si a fost si periculoasa pentru sanatatea celui patit.

- La sfarșitul lunii septembrie, in Chișinau, a avut loc un accident teribil. Un bolid de lux, la volanul caruia se afla o femeie in varsta de 33 de ani, a intrat in plin intr-un troleibuz plin cu pasageri. Doi oameni au murit, iar alți 24 au fost raniți. Și mai șocant este ca momentul impactului mortal…

- Momente de panica, duminica seara, la Vaslui, dupa ce un incendiu violent a izbucnit la o fosta fabrica de mobila din oraș. Din cauza fumului toxic emanat de deșeurile cuprinse de flacari, populația a fost avertizata prin sistemul Ro Alert sa inchida ferestrele și sa se adaposteasca. In aproximativ…

- Un atac armat sangeros a avut loc, sambata, in vestul statului Texas. Un tanar a deschis focul asupra mai multor persoane, ucigand cinci și ranind cel puțin alte 21. Dupa o urmarire in trafic, polițiștii l-au prins pe atacator și l-au ucis.