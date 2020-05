Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit duminica dupa-amiaza la doua hale aflate pe Bd. Metalurgiei din Capitala. Potrivit ISU, incendiul se manifesta pe o suprafata de 1.000 de mp. Pompierii intervin cu 16 autospeciale si trei autoscari

- Un incendiu a izbucnit, duminica dupa-amiaza, la doua hale de pe pe bd Metalurgiei din București, anunța ISU.Pompierii spun ca sunt degajari mari de fum și flacara violenta, pe o suprafața de aproximativ 1000 mp. Intervin 16 autospeciale și trei autoscari. Un consilier al lui Ludovic…

- Un incendiu a izbucnit joi, pe strada Ion Sahighian dn Bucuresti. Incendiul s a produs la un transformator electric.Pompierii bucuresteni intervin joi pe strada Ion Sahighian din Capitala. Incendiul se manifesta cu degajare de fum si pe o suprafata de aproximativ 100 mp.In vecinatate sunt spatii comerciale.…

- Incendiu puternic in Bucuresti la o fabrica de prelucrare a sticlei. O hala de pe bulevardul Theodor Pallady a luat foc de la un cuptor. In total, suprafata afectata de flacari este de aproximativ 5.000 de me...

- Un incendiu de padure a izbucnit in cursul acestei dupa-amiezi, la Lupșa. Au intervenit pompierii din Campeni cu doua autospeciale. Stația de pompieri Campeni in cooperare cu SVSU Lupșa, intervin cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD pentru localizarea și stingerea unui…

- Stația de pompieri Campeni, in cooperare cu SVSU Lupșa, intervin pentru localizarea și stingerea unui incendiu de padure in localitatea Lupșa, potrivit unei informații trimise de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba. La fața locului au fost trimise doua autospeciale pentru…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Incendiu de padure la Lupșa. Intervin pompierii Un incendiu de padure a izbucnit in localitatea Lupșa. Au intervenit pompierii cu doua autospeciale. Stația de pompieri Cimpeni in cooperare cu SVSU Lupșa, intervin cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța…

- Ziarul Unirea INCENDIU la o anexa gospodareasca din Lupșa. Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit la o anexa gospodareasca din localitatea Lupșa. Au intervenit pompierii cu doua Stația de pompieri Cimpeni, in cooperare cu SVSU ... INCENDIU la o anexa gospodareasca din Lupșa.…