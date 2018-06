Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit miercuri dupa-amiaza, in centrul Londrei, la hotelul Mandarin Oriental, din cartierul Knightsbridge. Aproximativ 120 de pompieri participa la actiunea de stingere a incendiului. Traficul din zona a fost intrerupt, mai multe strazi din zona sunt inchise, iar circulatia autobuzelor…

- Incendiu in sectorul 2, pe strada Ion Floruța. Pompierii intervin la aceasta ora pentru a stinge flacarile care afecteaza un ansamblu de locuințe. Un ansamblu de locuinte si anexe lipite – cel putin 4 – au fost afectate joi de incendiul de pe strada Ion Floruta din Capitala, flacarile manifestandu-se…

- Pompierii continua miercuri, pentru a cincea zi consecutiv, stingerea unui incendiu izbucnit in Parcul Domogled - Valea Cernei, dupa ce au fost identificate alte doua focare, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin. "In urma recunoasterii efectuate in aceasta…

- Pompierii militari au reinceput, luni dimineata, pentru a treia zi consecutiv, misiunea de stingere a incediului izbucnit in Parcul National Domogled - Valea Cernei. "Echipajele de la sol au pornit, dupa...

- Poliția Naționala, Poliția Locala a sectorului 1, Jandarmeria și Pompierii au intrat in stare de alarma dupa ce, sambata, dupa ora 23.00, au primit mai multe apeluri telefonice care semnalau incendierea unor autoturisme in zona Bd. Ion Mihalache (fostul 1 Mai) - Calea Griviței.

- Poliția Naționala, Poliția Locala a sectorului 1, Jandarmeria și Pompierii au intrat in stare de alarma dupa ce, sambata, dupa ora 23.00, au primit mai multe apeluri telefonice care semnalau incendierea unor autoturisme in zona Bd. Ion Mihalache (fostul 1 Mai) – Calea Griviței.

- Pompierii din Bucuresti au intervenit in mai putin de o ora, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea a trei incendii la autoturisme, opt masini fiind distruse sau avariate. Exista suspiciunea ca focul a fost provocat. Potrivit reprezentantilor ISU Bucuresti-Ilfov, in noaptea de…

- Pompierii din Bucuresti au intervenit in mai putin de o ora, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea a trei incendii la autoturisme, opt masini fiind distruse sau avariate. Exista suspiciunea ca focul a fost provocat. Potrivit reprezentantilor ISU Bucuresti-Ilfov, in noaptea de sambata…