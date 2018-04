Incendiu puternic în judeţul Constanţa. Pompierii au intervenit de urgenţă O casa din localitatea Ciocarlia de Sus a fost cuprinsa de flacari duminica dimineata. Au intervenit doua autospeciale de stingere de la Detașamentul Medgidia. Din primele informatii, se pare ca incendiul a pornit de la un scurt circuit. A ars mobilierul in intregime, iar de asemenea aparatura electronica din bucatarie a fost compromisa. La exterior, au ars 10 metri patrați de acoperiș, potrivit replicaonline.ro. Nu au fost inregistrate victime. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

