Explozie in Cobadin, judetul Constanta. Victima, o femeie de 44 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati prin apel la numarul 112 despre producerea unui accident pe raza judetului Constanta. Potrivit ISU, un accident rutier a avut loc cu doua autoturisme implicate pe A4, la kilometrul 17. La fata locului intervine…

- Astazi, 26 ianuarie a.c., pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati prin apel la numarul 112 despre producerea unui incendiu in municipiul Constanta. Potrivit ISU, incendiul a izbucnit intr o casa din municipiul Constanta, strada Ion Alexandrescu La fata…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati prin apel la numarul 112 sa intervina la un incendiu in localitatea Ghindaresti, judetul Constanta.Incendiul s a declansat la o locuinta din localitatea Ghindaresti, strada Crinului, nr. 12, potrivit ISU Dobrogea.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins bucataria unei locuinte de pe strada Sperantei nr. 195, localitatea Pietreni.La fata locului intervin Punctul Temporar de Stingere…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins acoperisul unei case, in localitatea Mircea Voda.La fata locului intervin Detasamentul Medgidia cu o autospeciala de stingere cu…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului Constanta au fost solicitati sa intervina la Medgidia.Potrivit ISU Dobrogea o explozie a avut loc la etajul patru al unui bloc din Medgidia.La fata locului intervine Detasamentul Medgidia cu autospeciala pentru autospeciala…

- Peste 400 de apeluri la 112 au fost primite in judetul Constanta, in ultimele ore, in urma vantului puternic si a ploii. Pompierii au indepartat, pana duminica dimineata, aproape 100 de copaci cazuti si zece stalpi de electricitate, iar 25 de masini au fost avariate. O avertizare Cod portocaliu de vant…